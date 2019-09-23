В Челябинской области начальство устроило выговор сотрудникам скорой из-за жалоб на мизерные зарплаты

В Челябинской области сотрудникам станции скорой помощи Саткинского района начальство "устроило разнос" из-за жалоб на низкую заработную плату, рассказал 74.ru водитель скорой Сергей Павлов.

"На следующий день [после составления жалобы] заведующая медчасти устроила такую бучу, орала безбожно, мол, какое право вы имеете писать на главврача, он поставит вас всех раком", - поделился Павлов.

Коллективное требование от более 40 сотрудников станции было подано 19 сентября. Медработники пытались выяснить у своего руководителя, отчего им урезали стимулирующие выплаты.

По словам другого водителя скорой Дмитрия Бурдина, жалованье без предупреждения срезали сразу на 80%, таким образом все сотрудники стали получать в общей сложности около 15 тысяч рублей, что равно уровню 2015 года.

В региональном Минздраве уведомили, что с начала 2019 года у медицинских работников Челябинской области изменилась структура начисления заработной платы. В частности, у них увеличился оклад и уменьшились стимулирующие выплаты.