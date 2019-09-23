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12:50

Лжеминеры открыли новый учебный год: в Петербурге эвакуировали несколько школ

фото ЗакС политика Лжеминеры открыли новый учебный год: в Петербурге эвакуировали несколько школ

Электронное послание о заминировании вынудило учащихся нескольких петербургских школ временно отложить занятия, передает "Фонтанка". Электронные хулиганы парализовали учебный процесс преимущественно в Красносельском районе города.

Так, утром 23 сентября на улицах оказались воспитанники школ №291 и №546.

На электронную почту образовательного учреждения №470 также пришло письмо с информацией о якобы заложенной бомбе.

Как сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", на прогулку отправились также учащиеся школы №170 в Колпино.

Напомним, лжеминеры активно "терроризировали" петербургских школьников в конце учебного процесса: весной во многих школах приходилось прерывать занятия практически ежедневно.

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