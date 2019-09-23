БФК одобрил проект осенней корректировки бюджета Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания на заседании 23 сентября единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении проект осенней корректировки бюджета Петербурга на 2019 год.

Документ депутатам представил вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, основные вопросы, связанные с непосредственными городскими нуждами, будут учтены перед вторым чтением корректировки бюджета.

К первому чтению Смольный только зафиксировал основные доходные параметры и уточнил расходы.

Доходную часть бюджета предлагается увеличить на 37,5 млрд рублей. К ним относятся в том числе 15 млрд рублей, поступивших из федеральной казны на выкуп соцобъектов у застройщиков. Расходная часть увеличилась на 26,3 млрд рублей.

Елин отметил, что город планирует на 576 млн рублей сократить субсидии метрополитену из-за задержки запуска станций Фрунзенского радиуса.

Сергей Еремеев

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