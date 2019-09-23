Сенатор Клишас поддержал идею РКН создать реестр сайтов с фейк-ньюс

Один из авторов нашумевших поправок в закон о неуважении к власти, сенатор Андрей Клишас уверен, что идея Роскомнадзора составить список сайтов, тиражирующих фейковые новости, вполне резонна и злободневна.

"Поддерживаю в отношении тех, кто систематически тиражирует фейки. Думаю, год находиться в соответствующем списке вполне достаточно", - цитирует слова Клишаса издание "Подъем".

Ранее сегодня стало известно, что российский интернет-регулятор вынашивает идею организовать специальный перечень сайтов, распространяющих ложную информацию. Каким образом будет определяться - верны те или иные сведения, не говорится.