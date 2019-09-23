Чебоксарским студентам запрещают ходить на митинги

В Чебоксарах учащихся электромеханического колледжа (ЧЭМК) заставили подписать внутренний документ заведения, в котором студентам воспрещается посещать любые протестные мероприятия, уведомляет "Idel.Реалии".

В документе, скан которого приводит издание, имеется раздел, ссылающийся на положения ч. 5 ст. 20.2 КоАП, где говорится о "недопустимости нахождения несовершеннолетних в публичных мероприятиях (митинги, пикеты, шествия, демонстрации)".

Администрация колледжа предупредила, что после официальных жалоб, поступивших в учебное заведение из местных УВД и МВД, на студентов могут наложить административное наказание, вплоть до исключения.

Комментировать достоверность документа руководство колледжа не стало.