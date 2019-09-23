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14:20

Суд обязал "Почту России" очистить фасад усадьбы Ломоносова от кондиционеров и камер

фото ЗакС политика Суд обязал "Почту России" очистить фасад усадьбы Ломоносова от кондиционеров и камер

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился с иском в суд, в котором требовал привести фасад дома-усадьбы Ломоносова в надлежащее состояние. Дело в том, что расположенный в здании филиал "Почты России" самовольно, без согласования с ведомством установил на историческом объекте свои инженерные сети.

Сегодня Октябрьский райсуд иск КГИОП удовлетворил. Теперь у "Почты России" есть 24 месяца на то, чтобы снять с дома кондиционеры, вентиляционные трубы, металлический козырек, а также убрать с окон решетки.

В случае, если почтовый оператор не сделает необходимого в установленный законом срок, ему предстоит выплатить 50 тысяч рублей штрафа, а далее - по 100 тысяч рублей каждый месяц вплоть до устранения всех "нелегитимных" объектов.

У ФГУП есть месяц, чтобы обжаловать решение райсуда.

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