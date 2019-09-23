"Агент ЦРУ" Смоленков объявлен в международный розыск

Экс-российский чиновник Олег Смоленков, бесследно пропавший несколько лет назад, объявлен в международный розыск, передает "Интерфакс", ссылаясь на базу данных МВД.

Бывший кремлевский служащий, которого в СМИ называют "агентом ЦРУ", покинул Россию в июне 2017 года, после чего перестал выходить на связь. По заявлению его родственников, в России возбудили дело об убийстве, однако впоследствии силовики выяснили, что он жив и перебрался на постоянное место жительства в США.

В начале сентября текущего года телеканал CNN известил, что, предположительно, времена работы Смоленкова секретарем в посольстве в Вашингтоне под руководством действующего помощника Владимира Путина по внешней политике Юрия Ушакова его завербовало Центральное разведуправление США. Якобы по наводке ведомства Смоленков трудоустроился в администрацию президента, после чего не менее 5 лет занимал пост в аппарате Ушакова - именно там у него и появился доступ к "чувствительной информации", в том числе - к сведениям спецслужб.

В Кремле подтвердили, что Смоленков был трудоустроен в АП, уточнив, что несколько лет назад его уволили. Позже МИД РФ запросил у Интерпола информацию о местонахождении россиянина.