Матюшина переизбрали главой МО «Кронверкское»

Муниципальный совет МО «Кронверкское» на первом заседании переизбрал главой муниципалитета Вячеслава Матюшина, говорится на сайте МО.

В совет шестого созыва попали только представители «Единой России», в том числе шесть депутатов из предыдущего, пятого созыва. Помимо Матюшина это Александр Байкалов, Игорь Бондарев, Галина Бреус, Сергей Кобелев, Андрей Матвеичев.

Также мандаты получили три бывших сотрудника местной администрации: Юлия Шутова, Анна Кондратенко и Юлия Цюпина. Кроме того, депутатом стал адвокат Александр Черный.

На должность депутатов «Кронверкского» помимо единороссов претендовали также четверо самовыдвиженцев. Кандидатов от КПРФ и «Яблока» до выборов не допустили.

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