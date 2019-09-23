В автобусах до Соснового Бора можно будет расплачиваться картой "Подорожник"

Начиная с октября жители Петербурга получат возможность добираться до Соснового бора на социальных автобусных маршрутах 401, 401А, 402 и 403 и расплачиваться при этом электронной картой "Подорожник", говорится на сайте правительства Ленинградской области.

Кроме того, на перечисленных маршрутах появится 22 новых автобуса, работающих на природном газе.

"Область продолжает переход на систему безналичной оплаты проезда, которая сегодня востребована жителями. В первую очередь мы это делаем на наиболее востребованных маршрутах, связывающих наш регион с городом", - цитируются слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Первый маршрут, в котором гарантировалась возможность платить "Подорожником" за перемещение между двумя соседними регионами, стал в 2018 году автобусный маршрут от станции метро "Улица Дыбенко" до Кудрово.