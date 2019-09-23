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Муниципал

16:15

Помощник Боярского стал новым главой МО «Купчино»

фото ЗакС политика Помощник Боярского стал новым главой МО «Купчино»

Новым главой муниципального образования «Купчино» стал помощник депутата Госдумы Сергея Боярского Алексей Пониматкин. Об этом на своей странице в Instagram сообщил руководитель петербургского отделения «Молодой Гвардии «Единой России» Александр Маликов. Самого Маликова избрали на должность заместителя главы муниципалитета.

Пониматкин ранее состоял в ЛДПР и до 2016 года был депутатом Заксобрания Ленинградской области. В своей анкете для ГАС «Выборы» он указал, что временно нигде не работает.

Всего в совет прошли 13 депутатов «Единой России», пять самовыдвиженцев, а также по представителю от партий «Родина» и «Коммунисты России».

Напомним, бывший глава МО «Купчино» Михаил Черепанов был выдвинут «Единой России» для участия в муниципальных выборах, однако впоследствии единороссы отозвали его кандидатуру, а также кандидатуры пятерых представителей команды экс-главы. После единого дня голосования Черепанов сообщил ЗАКС.Ру, что готов работать на той должности, которую ему порекомендуют занять в правительстве Петербурга.  


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