Помощник Боярского стал новым главой МО «Купчино»

Новым главой муниципального образования «Купчино» стал помощник депутата Госдумы Сергея Боярского Алексей Пониматкин. Об этом на своей странице в Instagram сообщил руководитель петербургского отделения «Молодой Гвардии «Единой России» Александр Маликов. Самого Маликова избрали на должность заместителя главы муниципалитета.

Пониматкин ранее состоял в ЛДПР и до 2016 года был депутатом Заксобрания Ленинградской области. В своей анкете для ГАС «Выборы» он указал, что временно нигде не работает.

Всего в совет прошли 13 депутатов «Единой России», пять самовыдвиженцев, а также по представителю от партий «Родина» и «Коммунисты России».

Напомним, бывший глава МО «Купчино» Михаил Черепанов был выдвинут «Единой России» для участия в муниципальных выборах, однако впоследствии единороссы отозвали его кандидатуру, а также кандидатуры пятерых представителей команды экс-главы. После единого дня голосования Черепанов сообщил ЗАКС.Ру, что готов работать на той должности, которую ему порекомендуют занять в правительстве Петербурга.

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