У Светова снова возникли проблемы с проведением лекций

Одно из главных лиц Либертарианской партии Михаил Светов, объезжающий Россию с лекциями на общественно-политическую тематику, не в первый раз столкнулся с организационными сложностями, за которыми ему видится административное давление чиновников на арендаторов.

За три часа до начала лекции в Орле владелец площадки, по выражению Светова, "слился по беспределу" - причем уже после заключения договора и проведения оплаты. Вместе со сторонниками политик поспешил найти хоть какую-нибудь альтернативу, но пока безуспешно.

"Зашли в случайное кафе договариваться об аренде (все конференц-залы в городе отказываются, как будто их заранее обзвонили). Когда начали объяснять, что лекция социально-политическая, владелица в ужасе закричала «нет-нет, мне проблемы не нужны». Бедный запуганный русский народ", - рассказал он в Twitter.

Ранее, 15 сентября, проблемы схожего характера у политика возникли в Архангельске, где в последний момент встречу отменили целых два арендатора площадок. К вечеру ему удалось договориться о третьем месте для выступления. Оно состоялось, несмотря на то, что в здании вскоре после начала отключили электричество. Архангельская встреча со слушателями была посвящена вредному влиянию государства на экологическую обстановку в стране.