Главой МО "Малая Охта" переизбрали Дмитрия Монахова

Депутаты муниципального совета МО "Малая Охта" переизбрали главой Дмитрия Монахова, об этом в Facebook сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский.

На заседание первого совета пришли несколько местных жителей, депутат ЗакСа Вишневский, глава петербургского "Яблока" Екатерина Кузнецова и журналист Павел Шапчиц.

По словам Вишневского, Монахов потребовал закрыть от слушателей первое заседание совета без какой-либо причины. Однако депутат ЗакСа отказался выходить из помещения, назвав "позорным" решение мундепов.

Депутаты муниципального совета выбирали главу МО из двух кандидатур: "яблочницы" Полины Сизовой и единоросса Дмитрия Монахова. За Монахова проголосовали 11 народных избранников, а за Сизову - девять. Заместителем главы муниципального совета выбрали депутата от "Единой России" Андрея Степанова.

Во время разговора с корреспондентом ЗАКС.Ру Монахов посетовал, что на сайте издания "нет ни слова" о нем. При этом вновь избранный единоросс отказался комментировать причины, по которым он закрыл заседание совета. Глава муниципального совета заявил, что разговаривать с журналистами будет только во время личной встречи:

- Моя позиция: я интервью по телефону не даю. <...> Моё кредо - я по телефону никаких интервью не даю.

По итогам голосования муниципальными депутатами совета МО "Малая Охта" стали представитель "Трудовой партии России" Игорь Риммер, четверо самовыдвиженцев, семь единороссов и восемь "яблочников".

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