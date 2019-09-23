УФАС приостановило закупку на проектирование новой "коричневой" ветки метро

Петербургские антимонопольщики приостановили проведение государственной закупки, в рамках которой заказчиком выступает комитет по госзаказу и которая касается проектирования участка новой, "шестой" ветки метрополитена.

Произошло это по жалобе одного из двух конкурирующих за заключение контракта подрядчиков - АО "Метрогипротранс". Компания недовольна действиями чиновников в ходе аукциона, которые объявили победителем конкурента - "Ленметрогипротранс", сбившего начальную цену контракта с 990 млн до 743,5 млн рублей.

Проектирование должно коснуться четырех будущих станций в Красносельском районе: "Брестской", "Улицы Доблести", "Петергофского шоссе" и "Сосновой поляны".

Для рассмотрения жалобы по существу антимонопольная комиссия намерена собраться 26 сентября.