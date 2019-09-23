Паялин спустя 6 лет вновь возглавил МО «Большая Охта»

Муниципальные депутаты МО «Большая Охта» на первом заседании выбрали своим главой самовыдвиженца Николая Паялина, руководившего советом в 2000-2013 годах.

Вновь избранный глава сообщил ЗАКС.Ру, что в первую очередь намерен побороть оторванность муниципальной администрации от жителей.

- У нас работа администрации усилилась и поднялась на профессиональном уровне, а работа с населением немного просела, - отметил Паялин.

Он уточнил, что планирует исправлять сложившуюся ситуацию за счет создания территориальных общественных самоуправлений на уровне кварталов. Паялин признался, что на мысли об их необходимости его подтолкнули итоги сентябрьских выборов:

- Практика этих выборов показала, что кварталы новой застройки практически во всем Петербурге провели своих депутатов и были очень активны, хотя активность их по процентовке и явке такая же, как у старых кварталов. Но поскольку они все только познакомились и не знали старых депутатов, они все практически смогли провести своих новых депутатов. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Это нормально. Но новостройки являются анклавами, и люди в них объединены общей идеей, голосуют за одного кандидата. А в старых кварталах голоса разбрасываются, и нет единого мнения, а раз нет единого мнения, значит, нет взаимодействия между муниципалитетом и населением. Эту ситуацию надо поправлять.

Ранее Паялин состоял в партии «Единая Россия», но в 2011 году покинул ее ряды. По словам главы муниципалитета, он остается беспартийным до сих пор.

В 2013 году Паялин отказался от должности главы муниципального образования, объяснив это тем, что не хочет участвовать в возможных фальсификациях на муниципальных выборах 2014 года. Сам он в этих выборах участвовал, но места в совете не получил. Последние годы Паялин работал индивидуальным предпринимателем.

Заместителем главы МО «Большая Охта» выбрали бывшую главу местной администрации Анастасию Фрегатову.

Напомним, большинство мест в совете «Большой Охты» - 6 из 10 - получили самовыдвиженцы. Также прошли три представителя «Единой России», один мандат получила кандидатка от «Справедливой России».