Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:31

Смольный готов потратить на "Доброфорум" 9,2 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный готов потратить на "Доброфорум" 9,2 млн рублей

Комитет по молодежной политике Петербурга планирует организацию ежегодного съезда молодежных добровольческих объединений "Доброфорум". На этот раз на проведение мероприятия выделили 9,2 млн рублей

Ожидается, что в "Доброфоруме" примут участие около 500 человек, в том числе и 50 гостей из других регионов и стран. Организаторы должны будут пригласить не менее 40 экспертов международного, федерального и регионального уровня в сфере развития добровольчества и благотворительности. 

В 2018 году "Доброфорум" длился два дня и обошелся городскому бюджету в 7,2 млн рублей. На этот раз съезд волонтеров проведут за один день. В программе заявлена выставка добровольческих организаций и проектов. Гости смогут выбрать одну из четырех одновременно работающих образовательных секций, где обсудят перспективы и векторы развития добровольчества на федеральном и региональном уровне, эффективное взаимодействие социально-ответственного бизнеса и волонтерских организаций, креативную благотворительность и другое.

В перерывах участников угостят рыбой горячего копчения на хлебце с кунжутом, рулетиками из овощей с рыбой и творожным сыром, говядиной с томатами, мини-шашлычками и "классическим салатом "Оливье"".

На закрытии форума планируется часовой концерт некого исполнителя, группы или диджея. В техзадании на организацию форума указано, что артист должен иметь каналы в соцсетях, а его видео на YouTube должны иметь в среднем по миллиону просмотров. В смете "Доброфорума" на звезду выделено 1,2 млн рублей. На прощанье для гостей мероприятия организуют фуршет, где будут подавать мини-бургеры (в том числе и вегетарианские), мини-пиццы, десерты и фрукты. Также можно будет полакомиться сахарной ватой и карамельными яблоками. 

Весной 2019 года комитет по молодежной политике уже объявлял конкурс на организацию "Доброфорума". Тогда сумма контракта составляла всего 7,6 млн рублей, а в программе не предполагалось концерта и фуршета. Но позже эта закупка была отменена.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:57 Милонов резко высказался о сексуальном воспитании в школах   2

19:26 Кадыров и Золотов открыли памятник "Защитникам России" в Чечне

19:09 Муниципал: В МО № 78 поменялась глава

18:58 Из стен СИЗО Шестун пожаловался в КС на свой недопуск до выборов

18:37 Муниципал: Глава МО «Лахта-Ольгино» не смог ответить на вопрос, переизбрали ли его на новый срок

18:31 Смольный готов потратить на "Доброфорум" 9,2 млн рублей

18:20 Президентский СПЧ просит полной отмены приговоров Константину Котову и Павлу Устинову

17:44 УФАС приостановило закупку на проектирование новой "коричневой" ветки метро

17:38 Муниципал: Паялин спустя 6 лет вновь возглавил МО «Большая Охта»   3

17:06 У Светова снова возникли проблемы с проведением лекций

16:53 Забивший задержанного до смерти экс-полицеский отправился в колонию на пять лет

16:49 Муниципал: Главой МО "Малая Охта" переизбрали Дмитрия Монахова

16:30 Под Красным Селом снесут дореволюционное здание   2

16:15 Муниципал: Помощник Боярского стал новым главой МО «Купчино»

15:59 В автобусах до Соснового Бора можно будет расплачиваться картой "Подорожник"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru