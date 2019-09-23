Глава МО «Лахта-Ольгино» не смог ответить на вопрос, переизбрали ли его на новый срок

Глава пятого созыва муниципального совета «Лахта-Ольгино» Павел Богданов в телефонном разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру не стал отвечать на вопросы, состоялось ли первое заседание нового созыва и кому депутаты поручили руководить муниципалитетом.

- Вы в письменном виде отправьте запрос, мы вам ответим, - посоветовал Богданов. – У нас практика была плохая. Мы отвечаем одно – вы пишете другое. Отправьте запрос, и мы вам отметим. Спасибо, до свидания.

Отметим, что информации о депутатах нового созыва, а также новом главе муниципалитета к вечеру 23 сентября в соответствующем разделе на сайте МО «Лахта-Ольгино» не появилось. Также нет решения совета о выборах главы муниципалитета в разделе «документы».

Богданов избрался в шестой созыв от «Единой России». Помимо него, партию власти в совете представляют еще семь человек. Еще по одному мандату досталось самовыдвиженцу и кандидату от КПРФ.