В МО № 78 поменялась глава

Муниципальное образование № 78 возглавила депутат Татьяна Ожогина. Ее заместителем выбрали Лидию Широкову. Соответствующие решения опубликованы на сайте муниципалитета.

Ожогина и Широкова были депутатами и прошлого, пятого созыва. Как и теперь уже экс-глава муниципалитета Валентина Штраух они представляли в совете «Единую Россию». На выборы 2019 года все три депутатки пошли самовыдвиженками.

В новом созыве самовыдвиженцы из команды Штраух получили семь мандатов. Еще три места в совете досталось выдвигавшимся по спискам «Единой России», в том числе бывшему главе администрации МО «Екатерингофский» Виктору Быкову.

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