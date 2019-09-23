Кадыров и Золотов открыли памятник "Защитникам России" в Чечне

В селении Ханкала, расположенном под чеченской столицей Грозным, директор Росгвардии Виктор Золотов совместно с главой региона Рамзаном Кадыровым открыли памятник "Защитникам России" в честь 20-летия объявления контртеррористической операции и фактического начала Второй чеченской войны, передает РИА "Новости".

"Мы склоняем головы и выражаем глубокую признательность родным и близким солдат правопорядка, которые ушли на выполнение своей последней задачи, направленной на целостность нашей страны", - приводится цитата главы силового ведомства.

По словам Золотова, память о подвиге федералов, самоотверженно воевавших с террористами, будет вечной. Вместе с Кадыровым он возложил цветы к гранитной плите, на которой запечатлена колонна войск в декорациях горного ущелья.

Отметим, что к тому времени (24 сентября 1999 года) относится моментально ставшая мемом знаменитая фраза Владимира Путина "мочить в сортире", произнесенная им в должности премьер-министра по отношению к боевикам-сепаратистам.