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19:57

Милонов резко высказался о сексуальном воспитании в школах

фото ЗакС политика Милонов резко высказался о сексуальном воспитании в школах

Депутат Государственный думы Виталий Милонов, известный приверженец традиционных ценностей, недоволен тем, что с нового учебного года в некоторых школах в рамках предмета "психология" будут проходить аспекты сексуальной жизни. Тема эта, по его мнению, столь тонкая и личная, что доверить говорить на нее с ребенком можно только родителям и никому другому.

"Ошибочным путем является путь либералов, когда они пытаются бороться не с проблемой в лице ранней половой жизни, а с последствиями: учат детей пользоваться презервативами, и так далее. Пусть себя учат пользоваться презервативами, чтобы больше никогда не размножаться. Естественно, что детям нужно говорить о других вещах, пропагандировать другие ценности – ценности семьи", - приводит его категоричное суждение "Национальная служба новостей".

По его словам, о контрацепции рассказывать нетрудно, и, кроме того, это не накладывает никакой ответственности на рассказчиков. Поскольку школа все меньше занимается этическим воспитанием, рассудил Милонов, то и нечего удивляться, что образцами для подражания у детей все чаще становятся поп-звезды с сомнительной моральной репутацией.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:08    
Родители не предохранялись..

20:05    
Учили бы лучше учеников азам арифметики и русского языка, а не внедряли в малолеток евросексразврат! Куда Россия катится под уклон? В пропасть...

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