Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

20:59

Шлосберг: Павел Устинов в этой жизни не понял абсолютно ничего

фото ЗакС политика Шлосберг: Павел Устинов в этой жизни не понял абсолютно ничего

Лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга расстроила публичная позиция отпущенного под подписку о невыезде актера Павла Устинова, которому до того дали 3,5 колонии за якобы нападение на представителя власти в ходе протестной акции. Устинов, заявивший, что не интересуется и не собирается заниматься политикой, по мнению Шлосберга, продемонстрировал не лучшие качества - ни моральные, ни интеллектуальные.

"Актер Павел Устинов не понял в этой жизни абсолютно ничего. Его спасли люди, которые понимают, что такое политика. Эта политика миллион раз занималась людьми тогда, когда люди не хотели заниматься ей. <...> Если бы не эти люди, сидел бы Павел Устинов сейчас там, куда он был посажен", - заметил "яблочник" в эфире своего YouTube-канала.

Шлосберг выразил надежду на то, что когда-нибудь герою его рассказа доходчиво объяснят ошибочность его позиции.

В защиту Устинова после оглашения приговора вступились актеры, священники, ведущие государственных телеканалов и даже единороссы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:52    
тот факт, что устинов не "революционер", а обычный конформист, не значит, что не было необходимости его защищать... закон должен работать одинаково и для всех, в защиту прав человека - будь он член кпрф, лдпр, едрист или просто обыватель...

21:18    
Замечательно то, что Паша Устинов-сталинист! Это его положительно характеризует!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:59 Шлосберг: Павел Устинов в этой жизни не понял абсолютно ничего   2

20:29 Муниципал: Главу «Острова Декабристов» не смогли выбрать из-за отсутствия кворума

20:27 В поддержку фигурантов дела об осквернении могил проходят пикеты

19:57 Милонов резко высказался о сексуальном воспитании в школах   2

19:26 Кадыров и Золотов открыли памятник "Защитникам России" в Чечне   1

19:09 Муниципал: В МО № 78 поменялась глава

18:58 Из стен СИЗО Шестун пожаловался в КС на свой недопуск до выборов

18:37 Муниципал: Глава МО «Лахта-Ольгино» не смог ответить на вопрос, переизбрали ли его на новый срок

18:31 Смольный готов потратить на "Доброфорум" 9,2 млн рублей

18:20 Президентский СПЧ просит полной отмены приговоров Константину Котову и Павлу Устинову

17:44 УФАС приостановило закупку на проектирование новой "коричневой" ветки метро

17:38 Муниципал: Паялин спустя 6 лет вновь возглавил МО «Большая Охта»   5

17:06 У Светова снова возникли проблемы с проведением лекций

16:53 Забивший задержанного до смерти экс-полицеский отправился в колонию на пять лет

16:49 Муниципал: Главой МО "Малая Охта" переизбрали Дмитрия Монахова

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru