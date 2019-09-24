На временное размещение депутатов Госдумы в Доме союзов потратят 777 млн рублей

На переезд депутатов Государственной думы в Дом союзов и временное их там размещение в 2020-2021 годах из федерального бюджета будет выделено 777 млн рублей, информируют "Ведомости". Здание парламента на Охотном Ряду еще в прошлом году решили реконструировать, однако работы идут не слишком быстро, так как объект сильно обветшал - так заявляют строители, обследовавшие ГД и обнаружившие под залом пленарных заседаний некие "пустоты".

Ежемесячная арендная плата за размещение ГД в Доме союзов составит 32 млн рублей. При этом заседаний депутатов на новом месте может и не быть. В здании Дома союзов имеется два больших зала на 1246 и 448 мест.

В связи с тем, что под залом заседаний ГД были обнаружены не учтенные ранее дефекты, были назначены новые экспертизы по оценке состояния фундамента.

"Если экспертиза покажет, что необходимо укрепление фундамента здания и проведение комплекса противоаварийных работ, то реконструкция зала заседаний может быть еще отложена на время их проведения", - рассказал собеседник "Ведомостей".

В свою очередь зампред нижней палаты федерального собрания от ЛДПР Игорь Лебедев полагает, что никакого переезда ГД не состоится и в 2021 году.

"Шансов на переезд мало, хотя работы идут. Мы понимаем, что затягивается процесс. А учитывая, что до конца созыва осталось четыре сессии, то, скорее всего, этот вопрос будет решен в следующем созыве новым составом", - поделился мнением парламентарий.