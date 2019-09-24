Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:45

В Росгвардии поддержали законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться

фото ЗакС политика В Росгвардии поддержали законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться

В Федеральной службе войск национальной гвардии поддержали идею, согласно которой сотрудники ведомства обязаны представляться по требованию граждан, поделился с РИА "Новости" зампред комитета Госдумы безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

О том, что ведомство одобрительно высказалось об инициативе депутатов, Хинштейну стало известно из письма за подписями замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева и его коллеги статс-секретаря Олега Плохого.

Однако, подчеркнул Хинштейн, "дьявол как всегда в деталях", поэтому парламентарии совместно с представителями силового ведомства дорабатывают инициативу.

Законопроект наделяет сотрудников Росгвардии новой обязанностью - представляться и предъявлять служебное удостоверение по требованию гражданина, а также при реализации ими ряда конкретных полномочий.

Депутаты уверены, что когда речь идет о реализации полномочий, схожих с полномочиями полиции, а гражданам сложно понять, кто перед ними - сотрудник Росгвардии или полиции, то в этом случае сотрудник должен представляться.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
10:21 Сибирские "навальнисты" обнаружили у местного главы Росгвардии элитное "имение"

9:45 В Росгвардии поддержали законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться

9:21 На временное размещение депутатов Госдумы в Доме союзов потратят 777 млн рублей   1

23 сентября, 20:59 Шлосберг: Павел Устинов в этой жизни не понял абсолютно ничего   3

23 сентября, 20:29 Муниципал: Главу «Острова Декабристов» не смогли выбрать из-за отсутствия кворума   1

23 сентября, 20:27 В поддержку фигурантов дела об осквернении могил проходят пикеты

23 сентября, 19:57 Милонов резко высказался о сексуальном воспитании в школах   3

23 сентября, 19:26 Кадыров и Золотов открыли памятник "Защитникам России" в Чечне   1

23 сентября, 19:09 Муниципал: В МО № 78 поменялась глава   1

23 сентября, 18:58 Из стен СИЗО Шестун пожаловался в КС на свой недопуск до выборов   1

23 сентября, 18:37 Муниципал: Глава МО «Лахта-Ольгино» не смог ответить на вопрос, переизбрали ли его на новый срок   1

23 сентября, 18:31 Смольный готов потратить на "Доброфорум" 9,2 млн рублей   1

23 сентября, 18:20 Президентский СПЧ просит полной отмены приговоров Константину Котову и Павлу Устинову   1

23 сентября, 17:44 УФАС приостановило закупку на проектирование новой "коричневой" ветки метро

23 сентября, 17:38 Муниципал: Паялин спустя 6 лет вновь возглавил МО «Большая Охта»   5

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru