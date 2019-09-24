В Росгвардии поддержали законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться

В Федеральной службе войск национальной гвардии поддержали идею, согласно которой сотрудники ведомства обязаны представляться по требованию граждан, поделился с РИА "Новости" зампред комитета Госдумы безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

О том, что ведомство одобрительно высказалось об инициативе депутатов, Хинштейну стало известно из письма за подписями замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева и его коллеги статс-секретаря Олега Плохого.

Однако, подчеркнул Хинштейн, "дьявол как всегда в деталях", поэтому парламентарии совместно с представителями силового ведомства дорабатывают инициативу.

Законопроект наделяет сотрудников Росгвардии новой обязанностью - представляться и предъявлять служебное удостоверение по требованию гражданина, а также при реализации ими ряда конкретных полномочий.

Депутаты уверены, что когда речь идет о реализации полномочий, схожих с полномочиями полиции, а гражданам сложно понять, кто перед ними - сотрудник Росгвардии или полиции, то в этом случае сотрудник должен представляться.