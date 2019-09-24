Сибирские "навальнисты" обнаружили у местного главы Росгвардии элитное "имение"

Новосибирский штаб оппозиционера Алексея Навального обнаружил у семьи командующего войсками Росгвардии в Сибири Виктора Стригунова недвижимость, которая может стоить десятки миллионов рублей.

Так, по утверждению активистов, силовику принадлежит дом площадью 527 "квадратов", который расположен в элитном посёлке "Удача". Имущество было оформлено в 2018 году на супругу Стригунова Марину.

Стоимость коттеджей в "Удаче" начинается от 18,6 млн рублей - это дом с голыми стенами и пустым участком.

Согласно декларации силовика за 2018 год, жена Стригунова имеет дом площадью 527,1 кв. метров, который находится в пользовании супруга. Также он владеет несколькими земельными участками общей площадью более 4 тысяч кв. метров. Доход Стригунова составил чуть более 3 млн рублей, супруги - 346 тысяч рублей.

Ранее сибирские СМИ отмечали, что генералу досталась квартира, которую мэрия Новосибирска перепродавала как агентство недвижимости. В 2006 году он купил жилье площадью 105 кв. метров за 2,7 млн рублей - по цене 25,9 тысячи за "квадрат". Часть этих сделок позже попала в уголовные дела сотрудников управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска.