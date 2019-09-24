Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:50

В Смольном объяснили принцип работы горячих линий по вопросам отопления

фото ЗакС политика В Смольном объяснили принцип работы горячих линий по вопросам отопления

И.о. председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев на заседании петербургского правительства 24 сентября рассказал, как будут действовать горячие линии по вопросам отопления, запущенные в регионе накануне.

По словам чиновника, все поступившие на линию сигналы берутся на контроль жилищным комитетом и заносятся в журнал, после чего данные передаются в управляющую компанию, которая занимается решением проблемы и отчитывается об этом перед Жилкомом.

Вице-губернатор Николай Бондаренко добавил, что, если управляющая компания не сможет установить причину отсутствия тепла, на место приедут представители городской администрации.

Напомним, 24 сентября на заседании регионального правительства объявили о начале отопительного сезона.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:50 РКН приступил к монтажу оборудования для изоляции рунета в случае угрозы

14:36 Znak: В новый состав правительства Петербурга могут войти Капитанов и Повелий

14:11 В Кирове удалось предотвратить массовое убийство в школе

13:45 Осенью в армию призовут 2600 петербуржцев

13:23 В Ленобласти будут ежегодно награждать лучших работников культуры

13:01 Под Иркутском снова задержали сторонников шамана, шедшего "изгонять Путина" из Кремля

12:31 "Поймите, в Америке вас застрелили бы просто": Песков поговорил со студентами ВШЭ о "московском деле"   4

11:55 Прокуратура попросила суд отменить приговор одному из фигурантов дела "Нового величия"

11:40 В четырех ТИКах избрали новых членов комиссии

11:16 Школьница встала в пикет против фальсификаций на выборах   1

10:55 Обвинение обжаловало возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру   1

10:50 В Смольном объяснили принцип работы горячих линий по вопросам отопления

10:28 В Смольном объявили о начале регулярного отопления

10:21 Сибирские "навальнисты" обнаружили у местного главы Росгвардии элитное "имение"

9:45 В Росгвардии поддержали законопроект, обязывающий сотрудников ведомства представляться   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru