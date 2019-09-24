Под Иркутском снова задержали сторонников шамана, шедшего "изгонять Путина" из Кремля

В Иркутской области вновь задержали нескольких сторонников якутского шамана Александра Габышева, намеревавшегося дойти пешком до Кремля и изгнать Владимира Путина, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Речь идет о тех, кто шел по проезжей части. Кто-то снял это на видео, и их задержала полиция. Сейчас оформляют в ГИБДД. Речь, скорее всего, идет о статье 12.29 КоАП (Нарушение пешеходом правил дорожного движения). Будет штраф, а некоторых могут отпустить просто после дачи объяснений", - поделился Прянишников.

В воскресенье в Иркутске правоохранители уже задерживали сторонников шамана - некто по телефону уведомил полицейских, что они якобы участвовали в массовой драке. После беседы всех отпустили.

На Габышева, шедшего в Москву "изгонять Путина", завели уголовное дело об экстремизме из-за неких высказываний о главе государства. Он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. После этого шамана поместили в психдиспансер, однако после обследования его отпустили под подписку о невыезде.