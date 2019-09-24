В Ленобласти будут ежегодно награждать лучших работников культуры

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о присвоении выдающимся жителям региона нового звания "Почетный работник культуры", уведомляет пресс-служба правительства субъекта.

Отныне каждый год в области будут выбирать трех выделившихся сотрудников сферы. Особый статус получат граждане, проработавшие в культурной отрасли более 20 лет, 15 из которых - на территории Ленобласти. Всем награжденным будет также присвоена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.

На данный момент в Ленобласти функционируют 262 культурно-досуговых центра и дома культуры, 399 библиотек, 35 музеев, 75 детских школ искусств. Помимо этого, на балансе региона состоят пять драматических театров.