Осенью в армию призовут 2600 петербуржцев

На сегодняшнем заседании правительства Петербурга военный комиссар города, полковник Сергей Качковский озвучил информацию о том, сколько жителей города в этом году будут призваны для прохождения службы в армии.

По его словам, служить отправятся 2600 граждан. Первая партия отправится в военные части уже 14 октября.

Некоторые призывники, отметил Качковский, будут проходить службу в президентском полку. Как минимум 20% будущих армейцев должны иметь высшее образование, а около 300 - военно-учётную специальность. 57 петербуржцев подали заявления на прохождение альтернативной службы.

Ранее, напомним, Владимир Путин заметил, что призывная армия морально устаревает.