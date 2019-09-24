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14:36

Znak: В новый состав правительства Петербурга могут войти Капитанов и Повелий

фото ЗакС политика Znak: В новый состав правительства Петербурга могут войти Капитанов и Повелий

Состав петербургского правительства в ближайшее время может измениться, поделились со Znak.com осведомленные источники в Смольном. Ранее между тем появилась информация, что никакой кадровой ротации там не предвидится.

Как сообщили информаторы издания, своих постов могут лишиться председатель комитета по транспорту Александр Головин и глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Взамен на повышение пойдут несостоявшийся конкурент Александра Беглова на губернаторских выборах Олег Капитанов, ранее получивший в Смольном пост руководителя комитета по межнациональным отношениям. Кроме него новыми членами правительства могут стать нынешний председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и глава администрации Колпинского района Анатолий Повелий. Впрочем, последняя кандидатура, по словам источников, пока точно не утверждена.

Ни Капитанов, ни Григорьев, ни Повелий данную информацию пока не подтвердили.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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