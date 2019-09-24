Дмитрий Быков определил три основных страха российской власти

Писатель и публицист Дмитрий Быков, рассуждая о подлинных и глубинных фобиях нынешнего руководства, признался, что, если бы условный Александр Пушкин жил и писал в сегодняшней России, его не постеснялись бы посадить в тюрьму по разного рода статьям, прямо или косвенно связанным с цензурой. Однако это вряд ли бы было реализовано по одной простой причине - до культурной жизни, до текстов государству нет ни малейшего дела. Проще говоря, государство не боится культуры, в отличие от неведомых для него неконтролируемых сил вроде якутского шамана, шедшего изгонять президента и остановленного спецназом.

"Нынешним все равно, что о них подумают. Они уверены, что в истории остаются только территориальные завоевания. Шаманы, улица и цифры — вот чего они боятся. Это страхи детские, росгвардейские — сообразно интеллекту. Какой им Пушкин, когда им Маршак труден?" - написал он в новой колонке для издания "Собеседник".

В этом Быков находит безусловный плюс. Учитывая интерес советского руководителя Иосифа Сталина к литературе и заодно к репрессиям, публицист делает вывод, что, "если выбирать между безразличием власти или сталинизмом, безразличие лучше". На случай, если деятелям культуры вдруг захочется острых ощущений, Быков иронично советует им идти в шаманы.