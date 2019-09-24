Суд об отмене итогов выборов в Смольнинском из-за "умного голосования" отложили до октября

Смольнинский районный суд Петербурга 24 сентября начал рассмотрение иска дочери главы муниципальной администрации в МО "Смольнинское" Александра Колба Анастасии об отмене результатов выборов в местное муниципальное собрание по 239 округу.

В этом округе победу одержали пять кандидатов, предложенных проектом "Умное голосование" Алексея Навального. Колб посчитала, что сделано это было с нарушениями, и тем самым ущемили ее права, поскольку она тоже была кандидатом в мундепы. В частности, по ее словам, "умное голосование" продолжало работать 7 сентября, в "день тишины", и 8 сентября, в день голосования, а воспользоваться им можно было даже в избирательной кабинке. Истец также отметила, что сайт проекта зарегистрирован на иностранном сервере.

Представитель ИКМО Всеволод Хорунжий, выступавший ответчиком, доводы истца поддержал, несмотря на то, что ранее отказал Колб в удовлетворении аналогичной жалобы. Он объяснил суду, что передумал после того, как провел анализ: попробовал получить информацию от "умного голосования" с разных мобильных устройств.

Избранные по 239 округу депутаты были привлечены по делу заинтересованными лицами. Они пояснили, что были в курсе того, что "умное голосование" предлагало их кандидатуры, но никого об этом не просили. В частности, двукратный победитель конкурса "Твой бюджет" Константин Хрщонович заявил, что вообще никак не связан со штабами Навального, а избиратели знают его благодаря активистской деятельности.

Суд принял решение отложить рассмотрение до 11 октября, чтобы заинтересованные лица и их представители смогли ознакомиться с материалами дела.

Сергей Еремеев