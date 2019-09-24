Миронову "больно" за Петербург: он требует наказать фальсификаторов муниципальных выборов

Лидер думских справедливороссов Сергей Миронов пообещал, что просто так не оставит в покое имевшихся, с его точки зрения, в ходе подсчета голосов на муниципальных выборах фальсификаторов. По его мнению, одни только голые факты говорят сами за себя: результаты объявили еще не во всех округах, хотя идет уже семнадцатый день с момента проведения выборов.

"После Единого дня голосования мне больно за то, что мой родной Санкт-Петербург называют городом грязных технологий, фальсификаций на муниципальных выборах. <...> Не пересчитали как нужно, в пользу отдельных кандидатов", - цитирует слова политика его пресс-служба.

Не обошел вниманием главный эсер и МО "Озеро Долгое", где пересчет голосов был одним из наиболее скандальных в нынешнем сентябре. Миронов убежден, что глава ИКМО своим поведением нарушила и законодательство о выборах, и Конституцию.

"Со спортивного вида людьми проникла в помещение, где хранились опечатанные мешки с бюллетенями, провела там полтора часа. Скорее всего, пыталась замести следы фальсификаций", - прокомментировал он резонансную ситуацию.

Именно выборы в МО "Озеро Долгое" стали предметом его новейшей жалобы, которую он разослал по разным инстанциям: в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, в федеральное управление МВД и лично губернатору города Александру Беглову. Миронов требует возбуждения уголовного судопроизводства.

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