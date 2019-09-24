Памфилова: Петербургские выборы никак не избавятся от застарелых родовых травм

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова дала развернутое интервью "Российской газете", в котором проводит черту под прошедшеим 8 сентября Единым днем голосования и делает выводы из проделанной работы. К ее собственной неожиданности, работы больше всего в итоге у нее и ее коллег оказалось на муниципальных выборах в Петербурге - на это ушло "свыше 85 процентов времени и сил", несмотря на то, что по закону они "практически не имеют отношения" к Центризбиркому.

"Наши специалисты, включая членов ЦИК, почти все время там находились, пытаясь остановить муниципально-электоральный бандитизм. Выборы в Санкт-Петербурге никак не избавятся от застарелых родовых травм", - посетовала чиновница.

Нечто подобное, по ее оценке, в городе наблюдается не менее 25 лет. На этот раз членам ЦИК мешали работать, по выражению Памфиловой, "братки", председателей ИКМО сложно было найти, а в ряде случаев "федералам" приходилось самостоятельно вручную вносить результаты в систему ГАС "Выборы".

"Как следствие - полная безнаказанность породила беспрецедентное хамство, наглость, преступное пренебрежение законом. В связи со сложившейся ситуацией мы подготовили пакет предложений о реформировании всей этой системы", - отметила Памфилова.

Глава ЦИК также удручена тем, что правоохранители очень вяло реагировали на жалобы в ходе кампании и процедуры подсчета голосов.