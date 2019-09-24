Беглов вошел в состав правительственной Морской коллегии

Премьер-министр Дмитрий Медведев обновил состав Морской коллегии при правительстве, что явствует из текста соответствующего распоряжения, размещенного 24 сентября на официальном портале правовой информации.

В новый состав вошел недавно избранный петербургский губернатор Александр Беглов.

Всего новичков в составе оказалось 12 человек, среди которых оказались некоторые члены правительства и главы регионов (например, глава Якутии Айсен Николаев). Исключили, в свою очередь, 11 членов этого постоянно действующего органа, среди которых тоже есть главы регионов (например, глава Приморья Олег Кожемяко).

Морская коллегия учреждена в 2001 году. Ее отличает отсутствие фиксированного количества членов. Она координирует действия федеральной и региональной власти в области морской политики, следя за соблюдением национальных морских интересов.

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