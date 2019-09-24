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Муниципал

17:35

Горизбирком подвел итоги муниципальных выборов

фото ЗакС политика Горизбирком подвел итоги муниципальных выборов

Городская избирательная комиссия подвела итоги муниципальнх выборов в Петербурге. По данным Горизбиркома, всего на 1560 депутатских мандатов в 110 муниципальных образованиях (выборы не проходили в МО «Автово») претендовало 7018 кандидатов. Регистрацию не прошли 1340 человек. Еще 300 человек выбыли после регистрации, а выдвижение 73 участков муниципальных выборов отменили. 

По результатам голосования, больше половины депутатских мандатов (958 человек) получили сторонники «Единой России». По подсчетам ЗАКС.Ру, 558 единороссов, которые прошли в советы в 2019 году,  победили на муниципальных выборах пять лет назад. 

Кроме представителей партии власти в муниципальные советы прошли 260 самовыдвиженцев. Среди попавших в муниципальные советы оказались беспартийные депутаты, которые являются сторонниками взглядов «Единой России». ЗАКС.Ру подробно рассказывал о кандидатах, не захотели вести кампанию под флагом с медведем. 

Выборы также выиграли: 108 эссеров, 81 «яблочник», 72 коммуниста, 42 представителя «Партии Роста», 31 кандидат от ЛДПР, четверо «Коммунистов России», двое кандидатов от «Родины» и по одному участнику выборов от «Трудовой партии» и «Партии социальной защиты». 

v1.jpg (165 KB)По подсчетам ЗАКС.Ру, по итогам выборов 2019 года в муниципальные советы прошли 648 депутатов, которые выиграли выборы в 2014 году. Например, глава муниципального совета МО «Гавань» и победившая на выборах в МО №7 Нэлли Вавилина пять лет назад выиграла голосование в тех же муниципалитетах. В совет МО «Екатерингофский», который за время предвыборной кампании получил звание самого скандального муниципалитета, попал единоросс Олег Смакотин, который руководил «Екатерингофским» последние пять лет. В МО «Коломна» также вновь избрался глава совета Олег Столяров. В муниципальный совет МО «Поселок Лисий Нос» прошел и Вадим Грудников, который с 2014 года был главой этого муниципалитета.

В новом созыве больше всего муниципальных депутатов, которым от 30 до 39 лет. Чуть меньше мундепов, которым от 50 до 59 (375 человек). Самый пожилой муниципальный депутат - Эдуард Гордин, который родился в 1935 году и в этом году выиграл выборы в МО «Правобережный» от «Единой России». Титул самого молодого муниципала в новом созыве получил 20-летний петербуржец, студент Арсен Абдулаев. Заседать юный муниципал будет в совете МО «Княжево».

v2.png (21 KB)Если взглянуть на результаты муниципальных выборов по районам Петербурга, то Центральный район - оказался единственным, где большинство мундепов это самовыдвиженцы, а не единороссы. 

Абсолютный лидер по числу депутатов от партии власти – Петроградский район, который принято считать вотчиной спикера Законодательного собрания единоросса Вячеслава Макарова. По результатам выборов в муниципалитетах района 98,33% оказалось за представителями «Единой России». Бывший депутат Законодательного собрания от КПРФ Юрий Гатчин в МО «Петровский» оказался единственным, кто прошел в советы муниципалитетов Петроградского района не от «Единой России». Единороссы без оппонентов оказались в муниципальных советах МО «Озеро Долгое», «Черная Речка», «Екатерингофский», «Адмиралтейский» и «Сенной Округ», «Пискаревка», «Усть-Ижора», «Поселок Песочный», «Поселок Смолячково», «Тярлево».

Только в двух из 110 муниципалитетов не оказалось депутатов от «Единой России»: МО «Владимирский округ» и «МО Поселок Левашово». В МО «Владимирский округ» большинство оказалось у «яблочников», а в Левошово - у эссеров. 

 



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