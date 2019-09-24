Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:21

Столичный единоросс Метельский подал иск к обозвавшему его Навальному

фото ЗакС политика Столичный единоросс Метельский подал иск к обозвавшему его Навальному

Руководитель столичного отделения "Единой России" Андрей Метельский, почти целый месяц грозившийся засудить оппозиционера Алексея Навального, подал иск к нему и его соратнику Константину Янкаускасу. Поводом для иска стали общедоступные записи на Youtube, на которых Навальный и Янкаускас по несколько раз в достаточно откровенной форме, без тени сомнения, называют оппонента "жуликом и вором" и утверждают, что Метельский якобы вывозит за границу нечестным путем полученные в России деньги. Об этом пишет ресурс "МБХ Медиа".

Единоросс требует выпустить опровержение и удалить несколько фрагментов с популярного сайта.

Любопытно, что 8 сентября Метельскому не удалось избраться депутатом в Мосгордуму на очередной срок. Навальный и его команда объясняют это всенародным успехом предложенного ими "умного голосования" как формы борьбы с партией власти.

Напомним, 1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей депутату Мосгордумы Метельскому и его семье недвижимости. В частности, Навальный с соратниками утверждают, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. В интерпретации ФБК, Метельский значительную часть своих богатств записывает на пожилую мать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:42 Светов рассказал о препятствиях в ходе своего лекционного турне

20:19 «Я не просил Навального»: В Петербурге началось рассмотрение иска из-за «Умного голосования»   1

19:53 Защитники СКК обратились к городскому правительству с открытым письмом   1

19:21 Столичный единоросс Метельский подал иск к обозвавшему его Навальному

18:46 Известные деятели культуры написали Медведеву о необходимости закрыть "московское дело"   2

18:19 Беглов вошел в состав правительственной Морской коллегии   1

17:45 По мнению Ройзмана, Чуров был приличнее Памфиловой   3

17:35 Муниципал: Горизбирком подвел итоги муниципальных выборов   1

17:18 Экоактивисты добились от городских чиновников устранения двух свалок

16:57 Муниципал: Памфилова: Петербургские выборы никак не избавятся от застарелых родовых травм   1

16:14 Муниципал: Миронову "больно" за Петербург: он требует наказать фальсификаторов муниципальных выборов   1

15:45 Муниципал: Суд об отмене итогов выборов в Смольнинском из-за "умного голосования" отложили до октября   4

15:17 Дмитрий Быков определил три основных страха российской власти   1

14:50 РКН приступил к монтажу оборудования для изоляции рунета в случае угрозы

14:36 Znak: В новый состав правительства Петербурга могут войти Капитанов и Повелий   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru