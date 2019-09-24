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19:53

Защитники СКК обратились к городскому правительству с открытым письмом

фото ЗакС политика Защитники СКК обратились к городскому правительству с открытым письмом

Протестующие против возможного сноса здания СКК "Петербургский" в Московском районе активисты составили открытое письменное обращение к чиновникам городской администрации. Одна из содержащихся в нем мыслей состоит в том, что никто не виноват в безалаберном и халатном отношении к зданию в предыдущие исторические периоды, но это не повод терять столь заметное и ценное сооружение в условном сегодняшнем дне. В свою очередь неопределенные туманные высказывания официальных лиц, появляющиеся время от времени, оптимизма в защитников не вселяют.

"Несмотря на отсутствие внятной информации, нам ясны планы властей. Они полностью совпадают с планами олигархов: снести здание СКК и получить под застройку окружающий квартал", - говорится в тексте письма.

Если здание будет снесено, рассуждают его авторы, то это будет угрожать всему району и Парку Победы. Градозащитная ошибка, которую неизбежно допустят одним решением о сносе, окончательно выдаст в инициаторах решения "оккупантов и временщиков", заявляют активисты.

Они требуют признать СКК объектом культурно-исторического наследия и целиком сохранить в нынешнем виде прилегающую к зданию зеленую зону.

В сентябре на электронной торговой площадке группы "Газпромбанка" появился лот на снос СКК "Петербургский". Тендер опубликовало АО "Стройтрансгаз". Победителя должны будут объявить в конце ноября.

Подробнее о протесте и опасениях защитников сквера у СКК читайте в материале ЗАКС.Ру.

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21:26    
Нет Скк терять нельзя.

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