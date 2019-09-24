«Я не просил Навального»: В Петербурге началось рассмотрение иска из-за «Умного голосования»

Итоги выборов в МО «Смольнинское» требует частично отменить дочь главы местной администрации Александра Колба и экс-помощница депутата Виталия Милонова Анастасия Колб. По ее мнению, в округе 239, где она сама выдвигалась в депутаты, победителей выбрали исключительно за счет проекта «Умное голосование» и путем нарушений. В ходе состоявшегося 24 сентября заседания Смольнинского районного суда по иску Колб стало известно о письме избирателей экс-главы Смольнинского к Владимиру Путину и телевизионной агитации за проект Алексея Навального, а представитель истца оценила стоимость сайта «Умного голосования».

Предопределенное голосование

По итогам сентябрьских выборов 16 из 20 мест в муниципальном совете МО «Смольнинское» получили оппозиционеры и гражданские активисты, предложенные проектом «Умное голосование» Алексея Навального. Против этих результатов высказывались уже несколько потерпевших поражение кандидатов. В частности, звучала версия об использовании оппозицией нанотехнологий, разработанных американской разведкой.

Дочь главы муниципальной администрации «Смольнинского», бывшая помощница депутата Виталия Милонова в ЗакСе и автор Telegram-канала «Антифеминизм» Анастасия Колб успех либералов объясняет иначе. Она убеждена, что «навальнистский» проект «Умное голосование», предлагавший избирателям сильнейших оппозиционных кандидатов, привел «к искажению действительного волеизъявления» голосовавших. Колб подала в Смольнинский суд на избирательную комиссию муниципалитета (ИКМО), потребовав отменить итоги выборов по 239 избирательному округу, где сама шла в депутаты самовыдвиженкой. Все пять человек, одержавших победу в этом округе, были предложены «Умным голосованием».

На первое заседание суда пришли двое из них: активист инициативы «Центральный район за комфортную среду обитания» Константин Хрщонович и участница команды «Наш дом – Смольнинское» Диана Серая. Интересы избравшегося по спискам «Яблока» Радислава Полуйкова представлял юрист Николай Лаврентьев. Депутаты и их представители выступили по делу заинтересованными лицами.

На одной скамье с истцом сидела ее представитель – мама Марина Колб. В зале, среди слушателей за них болел другой самовыдвиженец Владимир Беличенко. Он не мог скрывать эмоций и постоянно комментировал происходящее, обращаясь то к участникам процесса, то к другим слушателям. Несколько раз Беличенко обещал, что в 2021 году «всё встанет на свои места», но объяснять этот тезис отказывался. Судья Татьяна Чистякова и прокурор Антонина Давыдова делали слушателю замечания, но из зала заседаний так и не вывели.

Один из главных доводов Анастасии и Марины Колб заключается в том, что «Умное голосование» - это «информационно-агитационная система», а значит расходы на нее должны быть отражены в избирательных фондах кандидатов. По словам истца, проект действовал и в день тишины, и в день голосования, что, по ее мнению, грубо нарушает избирательное законодательство.

- Судя по сообщениям в соцсетях, многие этим воспользовались, - отметила Анастасия Колб.

Кроме того, истец обратила внимание, что сервер сайта «Умного голосования» находится в США, что, как она считает, тоже противоречит законодательству о выборах, так как агитматериалы должны производиться в России.

«Умное голосование» предопределило результаты выборов, так как этот проект активно рекламировали в соцсетях, на телевидении и в других СМИ, неоднократно повторяли представительницы семьи Колб. При этом победили, по их мнению, люди, которых в округе знают плохо. Когда депутат Хрщонович спросил у представительницы истца, почему она так считает, Марина Колб заявила, что это не ее мнение. Она сослалась на письмо жителей МО «Смольнинское» к Владимиру Путину, приобщенное к материалам дела.

Отсылки к Беглову и Оруэллу

В отправленном 18 сентября в Кремль обращении, о существовании которого избранные депутаты до начала процесса ничего не знали, с президентом страны делятся сомнениями в реальности результатов муниципальных выборов в Смольнинском.

«В муниципальных выборах победили кандидаты от партии «Яблоко» и кандидаты, поддерживаемые Алексеем Навальным, а на выборах губернатора Санкт-Петербурга победил А.Д.Беглов. То есть избиратели, проголосовавшие за членов партии «Яблоко» и «навальнистов», являвшихся лидерами агитационной системы «Умное голосование», одновременно голосовали за кандидата в губернаторы А.Д.Беглова, против которого предлагала голосовать та же система «Умное голосование» (концепция «за любого кроме Беглова»)? Это невероятно», - говорится в обращении.

Заканчивается оно призывом к Путину разобраться и принять меры и заверением о готовности выйти на митинг против новой муниципальной власти. Под бумагой подписались тридцать человек. ЗАКС.Ру связался с несколькими из них, большинство сказали, что они пенсионеры и поддерживали на выборах команду главы пятого созыва Григория Ранкова, который регулярно устраивал для них экскурсии и походы в театр, а вновь избранных депутатов они не знают.

Лидия Троицкая, подпись которой стоит под обращением второй, рассказала, что инициатива обратиться к президенту страны принадлежит жителям, но текст обращения был составлен и подписан в здании муниципального образования на Суворовском проспекте.

- Мы подняли тревогу и пришли к нашим инструкторам Виталию Григорьевичу и Людмиле Николаевне. Мы с ними на экскурсии ездим, - рассказала жительница муниципалитета.

Хотя фамилии инструкторов она не вспомнила, не трудно догадаться, что Людмила Николаевна - это и.о. руководителя отдела культуры муниципалитета Людмила Корбовская, а Виталий Григорьевич - заместитель директора муниципального досугового центра «Зеленый слон» Виталий Гапон. Гапон тоже участвовал в выборах по 239 избирательному округу и проиграл их.

Представительница истца неоднократно заявляла суду, что потерпевшие поражение кандидаты действовали по закону, за который ратует оппозиция. Во время одного из таких заявлений Колб-старшая сделала отсылку к книге Джорджа Оруэлла «Скотный двор»:

- Это как у Оруэлла. «Все животные равны, но есть ровнее». Все остальные кандидаты соблюдают закон, никого не агитируют [в день тишины], но получается, что государство не защищает законопослушных граждан.

Она также показала некий прайс-лист на услуги изготовления сайтов, заявив о том, что стоимость изготовления страницы «Умного голосования» сильно превышает рамки избирательного фонда кандидата в мундепы:

- Вот, например, создание сайта интернет-магазина – это от 1,5 до 12 млн рублей. А у муниципальных кандидатов предельный размер избирательного фонда – 1 млн рублей. Но я еще раз хочу сказать, что сравнить интернет-магазин и ту систему, которая была создана, чтобы агитировать за нужных кандидатов… Понимаете, это на порядки дороже.

Переменчивое ИКМО

Судья и представители заинтересованных лиц просили предоставить доказательства, что система «Умное голосование», предлагавшая кандидатов в депутаты по всему городу, повлияла на результаты выборов именно в 239 округе.

На этот вопрос внезапно взялся отвечать представитель ИКМО Всеволод Хорунжий:

- Если проанализировать результаты выборов в МО «Смольнинское», можно убедиться, что в 238 округе по системе «Умное голосование» прошло трое. Еще двое были самовыдвиженцами. Почему эти двое прошли? Один из них действующий военный, другой – бывший военный. На этой территории расположена часть. Естественно военные голосуют за военных. Поэтому там система «Умного голосования» смогла провести трех. Берем 240-й округ – пять. Берем 241-й – трое. Везде идет большинство.

Хорунжий заявил, что вскоре после 8 сентября не удовлетворил жалобу Анастасии Колб на «Умное голосование», но теперь с ее доводами согласился. Он признался, что изначально к обращению истца подошел формально:

- Понимаете, на тот момент у нас было много жалоб и довольно серьезный прессинг со стороны кандидатов. Они дежурили ночами, заходили в избирательную комиссию, не давали работать. Комиссия, находясь в состоянии стресса, хотела поскорее рассмотреть все жалобы и завершить кампанию.

Заявление Колб Хорунжий поддержал после собственного «анализа». По его словам, анализ заключался в том, что представитель ИКМО зашел на сайт «Умного голосования» с разных электронных адресов и убедился, что проект действует и предлагает именно тех кандидатов, которые в итоге победили.

- А вы полагаете, что итоги не могут совпадать с волеизъявлением избирателей? – удивилась судья.

- В данном случае – нет. Бывают незначительные нарушения, бывают нарушения, которые в принципе не повлияли, но, уважаемый суд… Вот сидит кандидат господин Смоляк, - Хорунжий показал на слушателя Павла Смоляка, также участвовавшего на выборах в МО «Смольнинское» и не прошедшего в совет. – Я его постоянно видел в сетях, но он набрал 200 с чем-то голосов. Отрыв от нижнего из пятерки – триста голосов. А это человек известный в своем округе… У нас есть 240 округ. Кто не знает господина [Ярослава] Кострова? Но он не попал, потому что не участвовал в «Умном голосовании».

Присутствовавшие на заседании депутаты подтвердили, что знали о поддержке со стороны проекта Навального. Однако они заверили суд, что никого о помощи не просили. Диана Серая рассказала, что проживает на территории муниципалитета и ежедневно делала поквартирные обходы, общаясь с населением.

Константин Хрщонович сообщил суду, что уже много лет занимается активизмом в своем районе, руководит советом дома, дважды побеждал в конкурсе «Твой бюджет» и в муниципалитете его хорошо знают.

- За вас агитировал Навальный? – спросил Хорунжий.

- Я его не просил, - ответил Хрщонович.

Он заявил, что узнал о поддержке «Умным голосованием» своей кандидатуры только за сутки до дня голосования, а до этого никаких связей со штабом Навального у него не было.

Более подробно заинтересованные лица и их представители изложат свою позицию на следующем заседании. Судья Чистякова взяла паузу до 11 октября, чтобы депутаты и юристы ознакомились с материалами дела и ответили на аргументы внезапно солидаризировавшихся истца и ответчика. Ко времени второго заседания муниципальные совет Смольнинского должен провести первое заседание и избрать главу, а Смольнинский районный суд – рассмотреть еще несколько исков от не получивших мандаты кандидатов.

Сергей Еремеев

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