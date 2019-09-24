Светов рассказал о препятствиях в ходе своего лекционного турне

Политик, лицо Либертарианской партии Михаил Светов рассказал о своем туре по российским регионам, который пока проходит с административно-техническими сложностями и неожиданностями и в ходе которого он намерен знакомить россиян с основами либертарианства и своими взглядами на идеальную модель социально-экономического устройства государства.

Светов выразил искреннее непонимание того, почему уже в двух городах, которые он проехал (Архангельск и Орел) в день выступления оно срывается по инициативе сразу нескольких арендаторов. Его предположение таково, что этот сценарий запущен не на уровне губернатора, а выше.

"Они пытаются меня запугать, они хотят, чтобы тур сорвался. Я сейчас этому очень серьезно сопротивляюсь. В любой ситуации, какие бы проблемы ни возникли у меня, всегда основная цель – любыми силами обязательно провести мероприятие, чтобы люди услышали то, что мне есть им сказать. Я думаю, это все-таки ориентировка не местная, а уже федеральная", - подчеркнул он в интервью радиостанции "Свобода".

Несмотря на то, что проект только начался, политик уже полон цельного положительного впечатления от тех, кто приходит его послушать.

"По всей России живут нормальные, умные, талантливые люди, которые любят свою страну, хотят за нее бороться. И эта идея, которую нам постоянно внушает власть, что якобы она – единственный европеец, а вокруг живут орки, – это абсолютный миф, от которого нужно избавляться", - полагает Светов.

Несмотря на заранее подписанные договоры с арендаторами, и в Архангельске, и в Орле, они были расторгнуты, но в обеих городах в последний момент либертарианцу все же удалось найти место для аудитории.