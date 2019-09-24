Бывшие мундепы «Литейного округа» изменили условия для выборов главы совета

Бывшие депутаты МО «Литейный округ», где по итогам выборов в совет попали 11 представителей «Яблока», внесли изменения в собственный устав, меняющий правила избрания главы муниципалитета. Раньше для избрания главы муниципального совета было достаточно 11 голосов «за», теперь выбрать нового руководителя можно, только если за него проголосуют более 13 человек.

По итогам выборов в муниципальный совет МО «Литейный округ» прошли 11 депутатов от «Яблока», одна самовыдвиженка и восемь единороссов. «Яблочники» 23 сентября обнаружили, что 21 сентября Министерство юстиции зарегистрировало изменения в устав совета, которые внесли депутаты прошлого созыва. По уставу предыдущей редакции избрать нового главу МС могли, если за него проголосует минимум 11 мундепов. В новом уставе говорится, что избрать главу можно, если кандидату отдадут голоса более 13 человек. Кроме того, из документа вычеркнули пункты, в которых содержались инструкции на случай, если никто из кандидатов не наберет достаточного числа голосов. Тогда, по прежней редакции устава, временным главой становился бы депутат, получивший наибольшую поддержку коллег.

Решение об изменении документа подписано 4 сентября. Депутат Законодательного Собрания от «Яблока» Борис Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что в муниципальном совете ему сказали, что 15 июля якобы были проведены публичные слушания по этому вопросу. Парламентарий сомневается, что мероприятие действительно состоялось.

По его мнению, муниципальные депутаты прошлого созыва приняли решение об изменении устава МС после выборов, когда стало понятно, что большинство депутатов нового совета – представители «Яблока». Вишневский считает, что документы сфальсифицировали, чтобы руководителем совета не стал «яблочник».

- Мы оспорим его [решение совета] в суде. Юристы полагают, что муниципальный совет явно вышел за пределы своих полномочий, предлагая такую норму, - сказал Вишневский.

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