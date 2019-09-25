Аналитики посчитали количество ботов среди подписчиков губернаторов РФ в Instagram

Проанализировав Instagram-аккаунты губернаторов российских регионов, эксперты Центра политической конъюнктуры выпустил доклад, в котором назвали имена тех из них, в чьих подписчиках фигурирует большое число ботов. Данными исследования делится РБК.

В пятерке лидеров - глава Тувы Шолбан Кара-оол (среди подписавшихся на него в Instagram - 63% ботов), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), глава Северной Осетии - Алании Вячеслав Битаров (52%), губернатор Кировской области Игорь Васильев (50%) и руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%).

Следом идут глава Подмосковья Андрей Воробьев (47%), губернаторы Кабардино-Балкарии, Дагестана и ХМАО (по 42%) и "начальник" Татарстана Рустам Минниханов (41%).

Наиболее "свежим" на фоне всех перечисленных выше выглядит аккаунт губернатора Чукотки Романа Копина, у которого ботов среди подписантов лишь 13%.

Средний процент "фейков" в Instagram глав субъектов РФ - 30,4%.

Аккаунты в соцсети заведены у 68 губернаторов. Наибольшее количество подписчиков - у Собянина (675 тысяч человек), самым непопулярным является Instagram руководителя Архангельской области Игоря Орлова - на него подписаны лишь 1480 человек.

Лидер по количеству "лайков" к постам - президент Чечни Рамзан Кадыров.