Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:27

Аналитики посчитали количество ботов среди подписчиков губернаторов РФ в Instagram

фото ЗакС политика Аналитики посчитали количество ботов среди подписчиков губернаторов РФ в Instagram

Проанализировав Instagram-аккаунты губернаторов российских регионов, эксперты Центра политической конъюнктуры выпустил доклад, в котором назвали имена тех из них, в чьих подписчиках фигурирует большое число ботов. Данными исследования делится РБК.

В пятерке лидеров - глава Тувы Шолбан Кара-оол (среди подписавшихся на него в Instagram - 63% ботов), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), глава Северной Осетии - Алании Вячеслав Битаров (52%), губернатор Кировской области Игорь Васильев (50%) и руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%).

Следом идут глава Подмосковья Андрей Воробьев (47%), губернаторы Кабардино-Балкарии, Дагестана и ХМАО (по 42%) и "начальник" Татарстана Рустам Минниханов (41%). 

Наиболее "свежим" на фоне всех перечисленных выше выглядит аккаунт губернатора Чукотки Романа Копина, у которого ботов среди подписантов лишь 13%.

Средний процент "фейков" в Instagram глав субъектов РФ - 30,4%.

Аккаунты в соцсети заведены у 68 губернаторов. Наибольшее количество подписчиков - у Собянина (675 тысяч человек), самым непопулярным является Instagram руководителя Архангельской области Игоря Орлова - на него подписаны лишь 1480 человек.

Лидер по количеству "лайков" к постам - президент Чечни Рамзан Кадыров.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:24    
Ну и что ? Очередная пустая информация, сколько нездоровых бездельников сидит в инете и ставит лайки. Разумные люди никогда не выбирают по публикациям в помойке инета, а болваны с удовольствием мусолят эти данные. Откуда деньги и кто заказал "исследование" для д[цензура]ов ?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:18 Макаров: Конечно, я вмешиваюсь в эти в выборы

14:06 Минюст разрешит судебным приставам выламывать двери в квартиры должников   1

13:37 Лебедев переизбран председателем Верховного суда РФ   1

13:25 Муниципал: Памфилова: половина комиссии Горизбиркома может написать заявления об увольнении   4

13:17 Смольный и ЗакС подписали план совместной законопроектной работы

13:10 Муниципал: Памфилова: Макаров и три депутата Госдумы вмешивались в муниципальные выборы   3

12:59 Муниципал: Глава ЦИК: избирательная система в Петербурге неэффективна   8

12:57 Капитанов, Повелий и Григорьев вошли в состав правительства Петербурга

12:53 Муниципал: Памфилова: ЦИК готов в судах представить свою позицию по муниципальным выборам

12:47 ЗакС поддержал все кандидатуры на должности вице-губернаторов Петербурга

12:26 Правительство поддержало запрет на использование клеток в залах суда   1

12:11 Муниципал: Четыре ИКМО не приняли решения об избрании муниципальных депутатов

12:01 Оппозиционеры припомнили вице-губернатору Кириллову мост Кадырова и цензуру на митингах   7

11:55 В Новосибирске театр кукол поставит пьесу о правилах пользования соцсетями по просьбе Роскомнадзора

11:39 Памфилова: выборы губернатора Петербурга прошли без серьезных нарушений

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru