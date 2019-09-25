Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:50

"Не одумаемся - будем признаны террористами": Отряд якутского шамана заявил о самороспуске

фото ЗакС политика "Не одумаемся - будем признаны террористами": Отряд якутского шамана заявил о самороспуске

Соратники якутского шамана Александра Габышева, которые вынуждены были продолжить поход на Кремль без своего лидера, заявили, что минувшим вечером, получив нетривиальное предупреждение, приняли решение самораспуститься, поделился в беседе с Znak.com участник группы Алексей ("Легион").

"Вечером к нам подъехали „вежливые люди“ и выдернули нескольких человек в Слюдянку, в участок [полиции]. Там доходчиво объяснили, что мы идем против системы. В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами. Соответственно, с нами поступят как с террористами, и это только усугубит положение шамана. Поставили перед нами ультиматум и дали время до утра, до 7:00. После этого обещали штурм лагеря. Обсудив все в отряде, было принято решение прекратить движение и разойтись", - пояснил ситуацию Алексей.

"Вежливые люди" не представились, отметил "путешественник", а судя по тому, как они себя вели, можно было сделать вывод, что они являются работниками спецслужб.

Накануне, 24 сентября, идущих вдоль федеральной трассы "Байкал" соратников шамана дважды доставляли в ОМВД райцентра Слюдянка. Связано это было с тем, что один из членов команды якобы выходил на проезжую часть. Штраф гражданину, впрочем, не выписали: правоохранители ограничились объяснительными.

На 50-летнего выпускника истфака Якутского госуниверситета Габышева, шедшего в Москву "изгонять Путина", завели уголовное дело об экстремизме из-за неких высказываний о главе государства. Он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. После этого шамана поместили в психдиспансер, однако после обследования его отпустили под подписку о невыезде.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:58    
Обычное запугивание!!! Доказательной базы - никакой! Но решение понятно, мало кто хочет сидеть по надуманным мотивом и фальсифицированным доказательствам...

12:09    
Вас просто запугали неизвестны[цензура]диты. Надо брать с собой ружья и вежливо стрелять им по ногам.

11:53    
10:00 Брысь, нечисть русофобская.

11:15    
10:00 Маньяк Саша продолжает увещевать власть, чтобы дали ему возможность усладить свои садистские наклонности в политической жизни России. Такие, как он, его духовные предки из НКВД, когда-то вдоволь натешились над народом страны, а на его долю осталось только скулить про "русофобов-прозападников" и "пятую колонну", но вписать в протокол свои выдумки, у Саши, пока, руки коротки.

10:00    
Русофобы-прозападники очередного идиота преднамеренно делают "героем нашего времени" с целью дестабилизации обстановки в России! Любой самый маленький повод используется прозападной "пятой колонной" в деле развала России в интересах Запада! Власть, к сожалению, безмолствует, а то и потворствует врагам России, совершенно не заботясь о государственной безопасности Отечества!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:18 Макаров: Конечно, я вмешиваюсь в эти в выборы

14:06 Минюст разрешит судебным приставам выламывать двери в квартиры должников   1

13:37 Лебедев переизбран председателем Верховного суда РФ   1

13:25 Муниципал: Памфилова: половина комиссии Горизбиркома может написать заявления об увольнении   4

13:17 Смольный и ЗакС подписали план совместной законопроектной работы

13:10 Муниципал: Памфилова: Макаров и три депутата Госдумы вмешивались в муниципальные выборы   3

12:59 Муниципал: Глава ЦИК: избирательная система в Петербурге неэффективна   8

12:57 Капитанов, Повелий и Григорьев вошли в состав правительства Петербурга

12:53 Муниципал: Памфилова: ЦИК готов в судах представить свою позицию по муниципальным выборам

12:47 ЗакС поддержал все кандидатуры на должности вице-губернаторов Петербурга

12:26 Правительство поддержало запрет на использование клеток в залах суда   1

12:11 Муниципал: Четыре ИКМО не приняли решения об избрании муниципальных депутатов

12:01 Оппозиционеры припомнили вице-губернатору Кириллову мост Кадырова и цензуру на митингах   7

11:55 В Новосибирске театр кукол поставит пьесу о правилах пользования соцсетями по просьбе Роскомнадзора

11:39 Памфилова: выборы губернатора Петербурга прошли без серьезных нарушений

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru