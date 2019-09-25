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10:22

ЗакС отказался рассматривать инициативу Вишневского о неуважении власти к гражданам

фото ЗакС политика ЗакС отказался рассматривать инициативу Вишневского о неуважении власти к гражданам

Депутаты Заксобрания Петербурга не стали включать в повестку заседания 25 сентября законопроект лидера фракции "Яблоко" о неуважении власти к гражданам.

- Я полагаю, что актуальность этой проблемы стала еще больше. Мы увидели, как на выборах губернатора Санкт-Петербурга, так и на выборах органов местного самоуправления, примеры самого вопиющего неуважения к гражданам, - заявил Вишневский с трибуны.

За включение вопроса высказались только 7 депутатов. Остальные парламентарии предпочли не голосовать.

Инициатива "яблочника" родилась весной в ответ на федеральный закон о неуважении граждан к представителям власти. Вишневский пытался внести его на рассмотрение регионального парламента и раньше, но против выступали единороссы.

Сергей Еремеев

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12:47    
12:42 Хорошие законопроекты могут быть рассмотрены и в следующем созыве. Когда изменится соотношение голосов.

12:42    
Почему Вишневский вносит такие законопроекты, которые никогда не будут рассмотрены и утверждены?! Хочет и на елку влезть, и рыбку съесть!  В таких случаях в народе говорят, ему нужно либо крестик снять, либо трусы одеть...

12:37    
Закс надо переизбирать!

11:22    
10-48, 10-57
Ну, тебя-то никто никогда и не уважал. Тебе неведомо чувство собственного достоинства. В твою холпскую головёнку не приходят мысли. Там только эхо подслушанных тобой раньше тупых пошлостей.
   Голубчик, если тебе нечего больше сказать, то иди отдыхай и не порть здесь воздух.

11:20   Бордунов  
10:48, 10:57 Ты просто больной ублюдок, насральный. Этим объясняется твоя зацикленность на Вишневском и упускается из виду неуважение власти к гражданам.
ПС. Не забудь внести инициативу.

10:57    
Надо внести в ЗАКС инициативу о запрете депутатам устраивать жён на зарплату помощников.
Вишневский поддержит?

10:48    
Как опротивела эта наглая жидовская рожа ! Паскудный пархатый отрабатывает 30 шекелей. НО !!! Если считать депутата властью, то лично я его не только не уважаю. Я его ненавижу. И его последышей.

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