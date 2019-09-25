Матвиенко снова переизбрали председателем Совфеда Сенаторы в третий раз переизбрали бывшего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации, информирует ТАСС. Голосование было тайным, кандидатуру чиновницы поддержали все 153 сенатора. Ранее избранный градоначальник Северной столицы Александр Беглов во время своей инаугурации подписал постановление о наделении Матвиенко полномочиями представителя Смольного в Совете Федерации. "Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города", - сказала на церемонии она.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 3 2 Беглов Александр 5 0 Матвиенко Валентина

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