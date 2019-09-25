"Чего сейчас-то фаршмачить?": Депутат Гладунов заступился за чиновников Смольного

Депутат Заксобрания от "Единой России" Юрий Гладунов обвинил своих коллег Бориса Вишневского и Максима Резника в желании "попиариться". Единоросс сделал это заявление после того, как Резник обвинил в самопиаре чиновников Смольного, позировавших прошлой зимой с лопатами в руках.

Дискуссия возникла во время представления вице-губернатора Николая Бондаренко, которого губернатор Александр Беглов решил оставить своим заместителем.

- Все знают, что толерантнее и добрее меня только Дед Мороз, - заявил с трибуны единоросс Гладунов.

Он признался, что хотел назвать Вишневского и Резника не совсем здоровыми психически людьми, но побоялся, что оппозиционеры затаскают его по судам.

Гладунов призвал остальных коллег не устраивать допрос претендентам на должность вице-губернаторов, а проголосовать за все предложенные кандидатуры. По словам депутата, возможность пообщаться с чиновниками, еще будет.

- Чего сейчас-то фаршмачить? - спросил у парламента Гладунов.

Кандидатуру Бондаренко поддержала с трибуны и лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, отметившая, что только он долгие годы запрашивал дополнительные средства на борьбу со снегом и часто их не получал.

Депутаты в итоге высказались за продление полномочий чиновника.

Сергей Еремеев

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