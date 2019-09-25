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11:37

"Чего сейчас-то фаршмачить?": Депутат Гладунов заступился за чиновников Смольного

фото ЗакС политика "Чего сейчас-то фаршмачить?": Депутат Гладунов заступился за чиновников Смольного

Депутат Заксобрания от "Единой России" Юрий Гладунов обвинил своих коллег Бориса Вишневского и Максима Резника в желании "попиариться". Единоросс сделал это заявление после того, как Резник обвинил в самопиаре чиновников Смольного, позировавших прошлой зимой с лопатами в руках.

Дискуссия возникла во время представления вице-губернатора Николая Бондаренко, которого губернатор Александр Беглов решил оставить своим заместителем. 

- Все знают, что толерантнее и добрее меня только Дед Мороз, - заявил с трибуны единоросс Гладунов.

Он признался, что хотел назвать Вишневского и Резника не совсем здоровыми психически людьми, но побоялся, что оппозиционеры затаскают его по судам.

Гладунов призвал остальных коллег не устраивать допрос претендентам на должность вице-губернаторов, а проголосовать за все предложенные кандидатуры. По словам депутата, возможность пообщаться с чиновниками, еще будет.

- Чего сейчас-то фаршмачить? - спросил у парламента Гладунов.

Кандидатуру Бондаренко поддержала с трибуны и лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, отметившая, что только он долгие годы запрашивал дополнительные средства на борьбу со снегом и часто их не получал.

Депутаты в итоге высказались за продление полномочий чиновника.

Сергей Еремеев


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14:28     rutenko87@bk.ru
Как избранный губернатор, Беглов имеет полное право назначить себе зама из своей команды, а не кого подсунут. Резник пусть угостит Вишневского косячком и оба успокоятся.

12:48    
12:26 уже кипит и вот первые плоды: 12:26, 11:50, 12:35.

12:45    
12:35, 12:26 - сам бригадир троллей вышел. Тема важная - вылизывание хозяйства нового хозяйственника.

12:43    
12:35 Свадебный генерал-губернатор. С лопатой.

12:35    
Беглов наш ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР!!! При виде которого по старой русской традиции надо было кланяться, в поклоне быть, а не гавкать на него из подворотни американского Госдепа!

12:29    
11:59, судя по фотографиям ящиков для голосования, на некоторых участках до 50% бюллетеней были сложены пачками, следовательно - являлись результатом вбросов. А еще учтем отказ в регистрации реальным конкурентам, а еще учтем снятие Бортко, в случае участия которого, по некоторым экспертным оценкам, второго тура было не миновать. Вот Вам и липовое преимущество.

12:26    
Путин выбрал и назначил Беглова! Всё на этом!!! Буржуазные выборы же - это забава, развлекуха для народа, цирк, балаган, а потому к ним надо относиться с юмором и улыбкой! Выборы прошли-забудьте! При этом в стане дураков уже сейчас должна закипеть целеустремлённая работа к следующим выборам через 5-6 лет! За работу, идиоты!

11:59    
11:50  15% с приписками от числа избирателей это, конечно, "огромное преимущество". И не путай себя с депутатами.

11:50    
Беглов победил с огромным преимуществом на выборах! Это факт! Потому имеет полное право выбрать себе заместителей для работы во благо города и горожан, не обращая внимания на полных идиотов и совершенно никчемных людей Вишневского с Резником! А вернее, нелюдей!

11:46    
Фаршмачить! От кого он такого набрался? Гладунов перепутал ЗакС с местами заключения.

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