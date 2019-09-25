В Новосибирске театр кукол поставит пьесу о правилах пользования соцсетями по просьбе Роскомнадзора

Новосибирский областной театр кукол по заявке Роскомнадзора решил поставить детскую пьесу о правилах пользования социальными сетями, поделился с ТАСС руководитель учреждения культуры, экс-депутат-единоросс местного заксобрания Юрий Горлатых.

"Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты", - сообщил Горлатых.

По его словам, в репертуаре театра уже есть кукольные спектакли о пожарной безопасности по заявке МЧС и о правилах дорожного движения от ГИБДД. Сроки постановки нового представления на данный момент неизвестны.

Экс-депутат возглавил театр кукол в 2016 году, после того как годом ранее не прошел в областное заксобрание по партийным спискам. После этого занимавший этот пост почти 40 лет начальник учреждения занял должность худрука.