Оппозиционеры припомнили вице-губернатору Кириллову мост Кадырова и цензуру на митингах

Депутаты Заксобрания одобрили назначение Владимира Кириллова на должность вице-губернатора Петербурга по вопросам образования, культуры, физкультуры и безопасности. Чиновник и раньше курировал эти направления в команде Александра Беглова.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский спросил у Кириллова, когда прекратится практика цензурирования плакатов на протестных митингах. Чиновник заявил, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы, но отметил, что все делается в рамках закона.

Депутат от "Единой России" Игорь Высоцкий вместо того, чтобы задавать вопрос, назвал Беглова "избранным командиром", а его заместителя Любовь Совершаеву - "начальником штаба". Оппозицию единоросс попросил не устраивать цирк.

- Командир всегда прав, - добавил Высоцкий.

Позже его поддержала однопартиец Елена Рахова, призвавшая депутатов голосовать за всех членов команды Беглова.

Оксана Дмитриева из Партии Роста с позицией единороссов не согласилась. Кириллова она назвала самым незаметным вице-губернатором.

Другой член фракции Партии Роста Максим Резник заявил, что его смущает должность вице-губернатора по культуре и безопасности.

- Это также неестественно как росгвардеец в балетной пачке, - добавил Резник.

Также депутат напомнил, что Кириллов открыто высказывался за появление в Петербурге моста имени Ахмата Кадырова, что вызвало недовольство многих горожан.

Однако большинство депутатов кандидатуру Кириллова поддержали.

Ранее в ходе заседания ЗакСа на должность вице-губернаторов были утверждены Евгений Елин, Николай Бондаренко и Эдуард Батанов. Все они и раньше работали в команде Беглова.

Единственный кандидат, которого утвердили без вопросов - Владимир Княгинин, курирующий комитет по науке и высшей школе.

Сергей Еремеев

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