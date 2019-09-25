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12:01

Оппозиционеры припомнили вице-губернатору Кириллову мост Кадырова и цензуру на митингах

фото ЗакС политика Оппозиционеры припомнили вице-губернатору Кириллову мост Кадырова и цензуру на митингах

Депутаты Заксобрания одобрили назначение Владимира Кириллова на должность вице-губернатора Петербурга по вопросам образования, культуры, физкультуры и безопасности. Чиновник и раньше курировал эти направления в команде Александра Беглова.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский спросил у Кириллова, когда прекратится практика цензурирования плакатов на протестных митингах. Чиновник заявил, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы, но отметил, что все делается в рамках закона.

Депутат от "Единой России" Игорь Высоцкий вместо того, чтобы задавать вопрос, назвал Беглова "избранным командиром", а его заместителя Любовь Совершаеву - "начальником штаба". Оппозицию единоросс попросил не устраивать цирк.

- Командир всегда прав, - добавил Высоцкий.

Позже его поддержала однопартиец Елена Рахова, призвавшая депутатов голосовать за всех членов команды Беглова.

Оксана Дмитриева из Партии Роста с позицией единороссов не согласилась. Кириллова она назвала самым незаметным вице-губернатором.

Другой член фракции Партии Роста Максим Резник заявил, что его смущает должность вице-губернатора по культуре и безопасности.

- Это также неестественно как росгвардеец в балетной пачке, - добавил Резник.

Также депутат напомнил, что Кириллов открыто высказывался за появление в Петербурге моста имени Ахмата Кадырова, что вызвало недовольство многих горожан.

Однако большинство депутатов кандидатуру Кириллова поддержали.

Ранее в ходе заседания ЗакСа на должность вице-губернаторов были утверждены Евгений Елин, Николай Бондаренко и Эдуард Батанов. Все они и раньше работали в команде Беглова. 

Единственный кандидат, которого утвердили без вопросов - Владимир Княгинин, курирующий комитет по науке и высшей школе.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:28    
Немного оправились после поражения и вновь пошли гадить, эти два паскудных пархатых жидёнка. Какие отвратительные морды. Хотелось бы посмотреть (только недолго) на морды д[цензура]ов, которые за них голосовали. Наверно, вся антироссийская и антирусская диаспора обрезанных.

13:07    
12:38, 12:43 Нацистик думает, что его шизофреническое общение с самим собой кого-то беспокоит.

12:43    
В Хайфе и Тель-Авиве конкуренция слишком высока, могут не избрать.

12:38    
Вишневский и Резник могли бы стать, наверное, хорошими депутатами Хайфы или Тель Авива, к примеру, очерняя Россию, Сирию, Иран, палестинцев и тд.

12:31    
12:10, 12:18 - один дегенерат-русофоб, на службе у пригожида (вора и жулика) стремится насрать во все, что для русского  благо.

12:18    
Два жидомасона-русофоба Вишневский и Резник в каждую дырку затычки, стремясь везде и во всём нагадить!

12:10    
Надо было у Кролика в ответ спросить, когда прекратится практика устройства жён депутатами на зарплату в ЗАКС?

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