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Муниципал

12:11

Четыре ИКМО не приняли решения об избрании муниципальных депутатов

фото ЗакС политика Четыре ИКМО не приняли решения об избрании муниципальных депутатов

Четыре муниципальные избирательные комиссии на 25 сентября не приняли решение об  избрании муниципальных депутатов, которые победили по итогам голосования 8 сентября. Об этом во время заседания Центризбиркома заявил глава Горизбиркома Виктор Миненко

По его словам, решения не приняли ИКМО "Константиновское", ИКМО "Урицк", ИКМО №72 и ИКМО "Юго-Запад". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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