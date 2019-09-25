Четыре ИКМО не приняли решения об избрании муниципальных депутатов

Четыре муниципальные избирательные комиссии на 25 сентября не приняли решение об избрании муниципальных депутатов, которые победили по итогам голосования 8 сентября. Об этом во время заседания Центризбиркома заявил глава Горизбиркома Виктор Миненко.

По его словам, решения не приняли ИКМО "Константиновское", ИКМО "Урицк", ИКМО №72 и ИКМО "Юго-Запад".

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