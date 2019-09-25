Правительство поддержало запрет на использование клеток в залах суда

Правительство РФ одобрительно высказалось о подготовленном группой сенаторов проекте закона о запрете использования защитных кабин, в том числе - клеток, в залах суда, поделилась во время заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Законотворческая инициатива, предполагающая исключение из судебных ведомств клеток, в которых содержатся предстающие перед буквой закона люди, была внесена на рассмотрение Госдумы в ноябре 2018 года. Предполагается, что изменения будут внесены в статью 9 УПК (Уважение чести и достоинства личности) новым подпунктом, воспрещающим помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в судах, а также использовать "иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". В пояснительной записке уточняется, что пребывающие в клетке граждане изолируются от процесса, что препятствует их законному праву на получение квалифицированной юрпомощи.

Идею также поддержал Верховный суд РФ.

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