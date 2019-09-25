ЗакС поддержал все кандидатуры на должности вице-губернаторов Петербурга

Законодательное собрание Петербурге на заседании 25 сентября одобрило предложенные губернатором Александром Бегловым кандидатуры на должности своих заместителей.

Все 10 предложенных чиновников и раньше работали в команде Беглова, а четверо из них пришли в Смольный во время правления Георгия Полтавченко.

Больше всего вопросов у депутатов возникло к "транспортному" вице-губернатору Эдуарду Батанову и Владимиру Кириллову, курирующему вопросы образования, культуры и безопасности. У Владимира Княгинина, в ведении которого находится комитет по науке и высшей школе, и вице-губернатора по вопросам энергетике Максима Шаскольского депутаты вообще ничего не спрашивали.

Оппозиционный депутат Максим Резник, выступая с трибуны, заявил о своем недоверии к Александру Беглову и его команде. Главе города он вновь, как и на одном из январских заседаний, пытался сказать, что тот не подходит Петербургу, но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил депутату микрофон.

Единороссы Игорь Высоцкий, Юрий Гладунов и Елена Рахова призывали коллег не задавать слишком много вопросов членам команды избранного губернатора.

От лица ЛДПР предложенные кандидатуры поддержал новый руководитель фракции либерал-демократов Павел Иткин.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов, выступая по кандидатуре на должность "строительного" вице-губернатора Николая Линченко, отметил личные качества чиновника. Рассудов рассказал, что Линченко, несмотря на занятость, приехал на юбилей своего классного руководителя.

Вице-губернатор по внутренней политике Любовь Совершаева, отвечая на вопрос коммунистки Ирины Ивановой, пообещала подумать над созданием школы молодого депутата по аналогии работавшей перед выборами "Школой молодого политика".

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский, высказываясь о кандидатуре Совершаевой, назвал прошедшие губернаторские выборы "фарсом" и заявил, что связанные со Смольным телеканалы перестали давать слово ему и другим оппозиционерам вскоре после прихода к власти Беглова.

- Все это будет продолжаться в худшем варианте в случае, если вы будете утверждены на эту должность, - заявил Совершаевой Вишневский.

Вышедший на сцену следом единоросс Андрей Анохин предположил, что Вишневский желает перечеркнуть итоги выборов, потому что его жена не избралась муниципальным депутатом. Анохин упрекнул "яблочника" в том, что тому нравится американский сенатор Джон Маккейн.

- Анохин, сенатор Маккейн, который руководит Вишневским, умер уже давно, - заметил спикер ЗакСа Макаров.

Сергей Еремеев

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