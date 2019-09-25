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Муниципал

12:59

Глава ЦИК: избирательная система в Петербурге неэффективна

фото ЗакС политика Глава ЦИК: избирательная система в Петербурге неэффективна

Руководитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время заседания ЦИК 25 сентября сообщила, что избирательная система в Петербурге неэффективна.

- Существующая избирательная система в Петербурге неэффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля ЦИК, - заявила Элла Памфилова.

Во время заседания представители Центральной избирательной комиссии обсудили многочисленные нарушения, которые произошли во время муниципальных выборов в Петербурге. Ранее в ЦИК сообщили, что в Единый день голосования в ЦИК поступило 1177 жалоб.

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14:16    
14:00 Если вы попали под суд, вы позовёте представлять свои интересы знакомого слесаря или всё-таки обратитесь к адвокату? А если решили купить квартиру, пойдёте к доярке или к риелтору? Почему же вы тогда считаете,  что представлять интересы рабочих в парламенте должен именно рабочий, а не тот, кто в этом деле разбирается? Проблема власти, в том числе и законодательной, в коррупции, в замещении общественных интересов частными или групповыми, а не в классовом представительстве. В Европе есть профсоюзы, которые влияют на выборы в парламенты своих стран через близкие партии. Демократия в США специфична, но и там иногда проходят в конгресс бывшие фермеры.

14:01    
13:41 Ностальгирование по "советской избирательной системе" сегодня (независимо от её реального значения в своё время), на практике - бессмысленное сотрясание воздуха,  как пропаганда - прикрытие, для борьбы против интересов народа, в пользу полуфеодального режима олигархов.

14:00    
ДЕМОКРАТИЯ с греческого - это ВЛАСТЬ народа(!!!!!!!!!), имеются ввиду ТРУДОВОГО(!!!!!!!!), как абсолютного большинства в государстве! Однако в оплотах мировой "демократии" - США(Конгрессе и Сенате), Европе НЕТ(!!!!!!!!!!!!!!!) среди депутатов рабочих и крестьян! Совершенно нет! Так о чём тогда базар??????????? Тогда какой такой демократией тычет Запад нам в лицо, если вся власть РЕАЛЬНО у них принадлежит крупному капиталу и чиновничеству, а не НАРОДУ?

13:58    
ну в Москве вообще были протесты и треш - там видимо эффективная система, она просто пытается отмазаться и переключить внимание на СПб

13:41    
Советская избирательная система была лучшей в мире и исключительно для ТРУДОВОГО НАРОДА, который избирал во власть своих заслуженных представителей - токарей, слесарей, доярок и тд. Даже в Верховном Совете было почти 50% депутатов из рабочих и крестьян! Потому и явка на выборах была под 100%! И не надо только гнусно  врать, что людей на выборы загоняли!

13:30    
13:19 Прекрасная идея, вернуть советскую избирательную систему! Вернуть выборы депутатов от предприятий, находящихся в частных руках, и по однопартийному списку. Ой, а партия-то, какая будет? Единая Россия? Только идиот, не знающий что значит "автаркия" и употре[цензура]ющий это слово где попало, может такое предложить.

13:23    
Смотря чем измерять эффективность. Протащить на должность таких, как Беглов, надо ещё какую эффективность иметь!

13:19    
Буржуазные выборы надо отменить в России, а вернуться к Советской избирательной системе, самой честной и справедливой!!! Понятно, что сейчас другая историческая ситуация в Отечестве! Но стоит попробовать или перейти тогда уж к автаркии, чем участвовать в этом буржуазном избирательном балагане с огромной тратой денег, так нужных для малоимущих!

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