Глава ЦИК: избирательная система в Петербурге неэффективна

Руководитель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время заседания ЦИК 25 сентября сообщила, что избирательная система в Петербурге неэффективна.

- Существующая избирательная система в Петербурге неэффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля ЦИК, - заявила Элла Памфилова.

Во время заседания представители Центральной избирательной комиссии обсудили многочисленные нарушения, которые произошли во время муниципальных выборов в Петербурге. Ранее в ЦИК сообщили, что в Единый день голосования в ЦИК поступило 1177 жалоб.